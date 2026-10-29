Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-280 180л/мин шланг 3.1м
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Характеристики
Описание товара Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-280 180л/мин шланг 3.1м
Этот универсальный безмасляный компрессор со встроенным ресивером на 6 литров используется для работы с различными пневмоаксессуарами и инструментами (шлифовальная машинка, краскопульт, степлер, гайковерт и т.п.). Устройство снабжено манометром и регулятором давления для подбора выходного давления необходимого для пневмоинструмента. Встроенное в корпус реле давления управляет работой компрессора (запуск/остановка — вкл/ выкл — 6/8 бар), а предохранительный клапан наверху корпуса защищает от превышения максимального допустимого давления в ресивере. Для слива конденсата в ресивере предусмотрен сливной клапан. Подключается компрессор в розетку 220 Вольт. Для работы с колесами достаточно подключить длинный воздушный шланг с быстроразъемным соединением к компрессору, при помощи быстросъёма на другом конце шланга подсоединить пистолет для накачки и можно накачивать шины любого транспортного средства: автомобиля, велосипеда, грузового транспортного средства. При помощи этого же пистолета можно проверить давление и подкачать расширительный бочок в системе водоснабжения загородного дома. Присоединив к шлангу нужный пневмоинструмент, можно красить, забивать скобы и т.п. Дополнительно в комплект идет большое количество различных штуцеров, насадок и переходников, например, для накачки матрацев, бассейнов и спортивных мячей. А специальная насадка позволит собрать продувочный пистолет, с помощью которого можно продуть и очистить труднодоступные места от грязи, пыли и нагара. Универсальный многофункциональный воздушный компрессор SMART POWER SAC-280 найдет свое место в любом гараже!
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Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция
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