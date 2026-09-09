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Характеристики
Тип товара
Манометр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196669
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Описание товара Манометр цифровой Berkut DIGITAL PRO переносной
Цифровой манометр BERKUT DIGITAL PRO – идеальный выбор для автомобилистов. Имеет все необходимые шкалы измерения: PSI, Бар, Атм и кПа. Представленная модель обладает крайне малой погрешностью измерения давления (~1), что позволяет назвать ее поистине надежной. Из приятных дополнений имеет встроенный светодиодный фонарик, который может прийтись весьма кстати в какой-нибудь жизненной ситуации. Питается от электробатареи, его рабочий температурный диапазон колеблется от -10 до +50 градусов C. Цифровой манометр BERKUT DIGITAL PRO хорошо подойдет для очень частой эксплуатации. Для использования его в таких незатейливых целях, как замер давления в шинах, он будет просто идеален: компактен (за счет чего легко поместится в бардачок) и надежен – это ли не все, что нужноx
Цифровой манометр BERKUT DIGITAL PRO – идеальный выбор для автомобилистов. Имеет все необходимые шкалы измерения: PSI, Бар, Атм и кПа. Представленная модель обладает крайне малой погрешностью измерения давления (~1), что позволяет назвать ее поистине надежной. Из приятных дополнений имеет встроенный светодиодный фонарик, который может прийтись весьма кстати в какой-нибудь жизненной ситуации. Питается от электробатареи, его рабочий температурный диапазон колеблется от -10 до +50 градусов C. Цифровой манометр BERKUT DIGITAL PRO хорошо подойдет для очень частой эксплуатации. Для использования его в таких незатейливых целях, как замер давления в шинах, он будет просто идеален: компактен (за счет чего легко поместится в бардачок) и надежен – это ли не все, что нужноx
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