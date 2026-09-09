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Компрессор автомобильный Berkut SPEC-15 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор автомобильный Berkut SPEC-15

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Компрессор автомобильный Berkut SPEC-15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196703
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Характеристики

Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
3.43

Описание товара Компрессор автомобильный Berkut SPEC-15

Автомобильный компрессор BERKUT Specialist (модель: SPEC-15) предназначен для накачивания шин автомобилей и других транспортных средств. Главной особенностью устройства является его интеграция в пластиковый милитари-бокс, который позволяет эксплуатировать компрессор в экстремальных условиях и значительно упрощает его хранение и транспортировку. В компрессор внедрена новая поршневая группа, благодаря чему его производительность выросла до 44 л/мин. SPEC-15 маркируется специальной юбилейной эмблемой и выпускается ограниченной партией.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Berkut SPEC-15




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Характеристики
Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Описание
Автомобильный компрессор BERKUT Specialist (модель: SPEC-15) предназначен для накачивания шин автомобилей и других транспортных средств. Главной особенностью устройства является его интеграция в пластиковый милитари-бокс, который позволяет эксплуатировать компрессор в экстремальных условиях и значительно упрощает его хранение и транспортировку. В компрессор внедрена новая поршневая группа, благодаря чему его производительность выросла до 44 л/мин. SPEC-15 маркируется специальной юбилейной эмблемой и выпускается ограниченной партией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный Berkut SPEC-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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