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Картридж HP CF373AM для HP CP1215/1515, голубой/пурпурный/желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP CF373AM для HP CP1215/1515, голубой/пурпурный/желтый

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Картридж HP CF373AM для HP CP1215/1515, голубой/пурпурный/желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CP1215, 1515
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169774
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CP1215, 1515
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х10
Вес, кг.
2.35

Описание товара Картридж HP CF373AM для HP CP1215/1515, голубой/пурпурный/желтый

Набор из 3 оригинальных картриджей для лазерных принтеров. Цвет - голубой/желтый/пурпурный. Ресурс - 1400 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP CF373AM для HP CP1215/1515, голубой/пурпурный/желтый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CP1215, 1515
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из 3 оригинальных картриджей для лазерных принтеров. Цвет - голубой/желтый/пурпурный. Ресурс - 1400 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CF373AM для HP CP1215/1515, голубой/пурпурный/желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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