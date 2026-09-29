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Тонер Картридж Cactus CS-C4096A черный для HP LJ 2100/2200 (5000стр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Cactus CS-C4096A черный для HP LJ 2100/2200 (5000стр.)

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Тонер Картридж Cactus CS-C4096A черный для HP LJ 2100/2200 (5000стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ 2100/2200
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 080 руб.  2 840 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 233243
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тонер Картридж Cactus CS-C4096A черный для HP LJ 2100/2200 (5000стр.)
2 080 руб. -27%
2 840 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ 2100/2200
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
5000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, кг.
1.65

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-C4096A черный для HP LJ 2100/2200 (5000стр.)

Картридж Cactus CS-C4096A — надежный совместимый расходный материал черного цвета, разработанный как полноценная альтернатива оригинальному картриджу HP 96A. Он создан для обеспечения стабильной и бесперебойной работы монохромных лазерных принтеров в условиях домашнего использования или малого офиса. Картридж позволяет существенно снизить себестоимость каждого отпечатка при сохранении четкости и насыщенности текстовых документов.

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-C4096A черный для HP LJ 2100/2200 (5000стр.)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ 2100/2200
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
5000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-C4096A — надежный совместимый расходный материал черного цвета, разработанный как полноценная альтернатива оригинальному картриджу HP 96A. Он создан для обеспечения стабильной и бесперебойной работы монохромных лазерных принтеров в условиях домашнего использования или малого офиса. Картридж позволяет существенно снизить себестоимость каждого отпечатка при сохранении четкости и насыщенности текстовых документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-C4096A черный для HP LJ 2100/2200 (5000стр.) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2080 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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