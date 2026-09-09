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Картридж Cactus CS-FX10S для Canon MF 4000/4100/ 4200/4600Series/FAX-L95/100, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-FX10S для Canon MF 4000/4100/ 4200/4600Series/FAX-L95/100, черный

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Картридж Cactus CS-FX10S для Canon MF 4000/4100/ 4200/4600Series/FAX-L95/100, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
510 руб.  930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168300
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
33х12х11
Вес, г.
833

Описание товара Картридж Cactus CS-FX10S для Canon MF 4000/4100/ 4200/4600Series/FAX-L95/100, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-FX10S для Canon MF 4000/4100/ 4200/4600Series/FAX-L95/100, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2000 страниц
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Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-FX10S для Canon MF 4000/4100/ 4200/4600Series/FAX-L95/100, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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