Картридж Samsung MLT-D205E для Samsung ML-3710/SCX-5637/5737, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168188
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х15
Вес, кг.
1.9
Описание товара Картридж Samsung MLT-D205E для Samsung ML-3710/SCX-5637/5737, черный
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 10000 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 10000 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный такой тонер. заправил - печатает, не полосит. Выгодно. Новый картридж 1200 р., одна заправка 80 гр. - 80 р. Вес честный, брутто - 1078 грамм, полагаю, что нетто больше 1 кг. Жаль, что в комплекте нет спец. воронки. Ну ничего, справился с маленькой бытовой. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, работает очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество печати, беру не первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
Постоянно приобретаю для своего сервисного центра. Качество хорошее. Клиенты довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид, упаковка соответствует заявленному, качество тонера надо будет.
Достоинства:
Комментарий:
Тонер подошёл нормально. Не двоит, не пачкает
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, все работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
тонер прекрасный, не первый кг беру!
Достоинства:
Комментарий:
Купил данный тонер для заправки картриджа D101S к принтеру Самсунг ML-2160. За много лет скопилось несколько картриджей, в том числе родной Самсунг, Кактус, и других производителей. Все заправил в первый раз, заметил чипы. Все картриджи печатают. Только небольшой нюанс, сравнил отпечатки документов картриджа до заправки и после. После заправки текст получается более бледный и никакие настройки принтера по более контрастной печати, выключения экономит тонера и т.д. не помогают. Наверно чёрный пигмент используемый в порошке не совсем чёрный. Только по этому ставлю твёрдые 4 звёзды. Но печать хорошо читается и не отлетает от бумаги.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Бутыль запечатан
Достоинства:
Комментарий:
Тонер хороший, не знаю подходит ли под xerox b210, буду проверять, 3250 заправил на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал впервые. Покупкой доволен. Печатает чёрным, не серым. На Samsung 3200 и 4200.
Достоинства:
Комментарий:
для картриджей с алюминиевым роликом
Достоинства:
Комментарий:
пришел в коробке,наклеек нет на банке.посмотрим на качество)
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, приходит быстро качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Стабильный, хорошая чёткость
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда все упаковано идеально! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Картридж заправил, печатает
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь таким тонером уже 9 лет. Всегда отличное качество печати. Сыплю во все самсунги и ксероксы.
Картридж Samsung MLT-D205E для Samsung ML-3710/SCX-5637/5737, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Samsung MLT-D205E для Samsung ML-3710/SCX-5637/5737, черный
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный такой тонер. заправил - печатает, не полосит. Выгодно. Новый картридж 1200 р., одна заправка 80 гр. - 80 р. Вес честный, брутто - 1078 грамм, полагаю, что нетто больше 1 кг. Жаль, что в комплекте нет спец. воронки. Ну ничего, справился с маленькой бытовой. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, работает очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество печати, беру не первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
Постоянно приобретаю для своего сервисного центра. Качество хорошее. Клиенты довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид, упаковка соответствует заявленному, качество тонера надо будет.
Достоинства:
Комментарий:
Тонер подошёл нормально. Не двоит, не пачкает
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, все работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
тонер прекрасный, не первый кг беру!
Достоинства:
Комментарий:
Купил данный тонер для заправки картриджа D101S к принтеру Самсунг ML-2160. За много лет скопилось несколько картриджей, в том числе родной Самсунг, Кактус, и других производителей. Все заправил в первый раз, заметил чипы. Все картриджи печатают. Только небольшой нюанс, сравнил отпечатки документов картриджа до заправки и после. После заправки текст получается более бледный и никакие настройки принтера по более контрастной печати, выключения экономит тонера и т.д. не помогают. Наверно чёрный пигмент используемый в порошке не совсем чёрный. Только по этому ставлю твёрдые 4 звёзды. Но печать хорошо читается и не отлетает от бумаги.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Бутыль запечатан
Достоинства:
Комментарий:
Тонер хороший, не знаю подходит ли под xerox b210, буду проверять, 3250 заправил на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал впервые. Покупкой доволен. Печатает чёрным, не серым. На Samsung 3200 и 4200.
Достоинства:
Комментарий:
для картриджей с алюминиевым роликом
Достоинства:
Комментарий:
пришел в коробке,наклеек нет на банке.посмотрим на качество)
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, приходит быстро качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Стабильный, хорошая чёткость
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда все упаковано идеально! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Картридж заправил, печатает
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь таким тонером уже 9 лет. Всегда отличное качество печати. Сыплю во все самсунги и ксероксы.