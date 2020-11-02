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Пила сабельная Hammer LZK850B Premium

Артикул: 14326
Ножовка HAMMER LZK850B PREMIUM
7 499 руб. 

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Артикул: 14326
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHammer
Тип товараПила сабельная
Глубина пропила210 мм
Скорость вращения3000 об/мин
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность950 Вт
Антивибрационная системанет
Подключение пылесосанет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Размер хода24 мм
Пылесборникнет
Плавная регулировка скоростинет
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы2
Длина пильного полотна210 мм
Электронная регулировка частоты вращенияда
Длина, см48
Ширина, см21
Высота, см11
Вес, кг3.1
Общие характеристики
Типсабельная
Конструкцияручная
Мощность950 Вт
Обработка
Длина полотна210 мм
Производительность
Число ходов в минуту3000
Дополнительная информация
Функции и возможностиплавная регулировка скорости
Вес3.1 кг


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Самовывоз невозможен
Пила сабельная Hammer LZK850B Premium - стоимость товара 7499 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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