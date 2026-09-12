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Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG

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Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG - фото 1
Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG - фото 2
Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG - фото 3
Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG - фото 4
Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5800 об/мин
  • Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG - фото 1
  • Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG - фото 2
  • Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG - фото 3
  • Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG - фото 4
  • Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659854
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
110
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х31х28
Вес, кг.
7.34

Описание товара Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG

Дисковая пила AEG KS 66-2 – это не только мощнейший мотор в 1600 Вт, позволяющий разгоняться до 5800 об./мин даже собственному сравнительно большому твердосплавному диску диаметром в 190 мм (30 из которых – стандартное посадочное место), но и две удобные ручки, покрытые во избежание скольжения резиной, и усиленное алюминиевое основание, также позволяющее избежать неприятных казусов, и множество других преимуществ. Среди них можно отметить возможность подключения пылесоса и 4-метровый сетевой кабель, дающий относительную свободу при работе в больших помещениях. В комплектацию почти пятикилограммовой модели AEG KS 66-2 входит сумка для ее комфортной переноски, документация и, собственно, диск.



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Отзывы о товаре Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
110
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Развернуть
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила AEG KS 66-2 – это не только мощнейший мотор в 1600 Вт, позволяющий разгоняться до 5800 об./мин даже собственному сравнительно большому твердосплавному диску диаметром в 190 мм (30 из которых – стандартное посадочное место), но и две удобные ручки, покрытые во избежание скольжения резиной, и усиленное алюминиевое основание, также позволяющее избежать неприятных казусов, и множество других преимуществ. Среди них можно отметить возможность подключения пылесоса и 4-метровый сетевой кабель, дающий относительную свободу при работе в больших помещениях. В комплектацию почти пятикилограммовой модели AEG KS 66-2 входит сумка для ее комфортной переноски, документация и, собственно, диск.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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