Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG
Дисковая пила AEG KS 66-2 – это не только мощнейший мотор в 1600 Вт, позволяющий разгоняться до 5800 об./мин даже собственному сравнительно большому твердосплавному диску диаметром в 190 мм (30 из которых – стандартное посадочное место), но и две удобные ручки, покрытые во избежание скольжения резиной, и усиленное алюминиевое основание, также позволяющее избежать неприятных казусов, и множество других преимуществ. Среди них можно отметить возможность подключения пылесоса и 4-метровый сетевой кабель, дающий относительную свободу при работе в больших помещениях. В комплектацию почти пятикилограммовой модели AEG KS 66-2 входит сумка для ее комфортной переноски, документация и, собственно, диск.
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