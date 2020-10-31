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Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK 98296990

Артикул: 77813
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK - фото 3
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK - фото 4
Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK - фото 1
Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK - фото 2
Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK - фото 3
Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK - фото 4
8 560 руб. 
Купить
+ 149 КэтКоинов
Артикул: 77813
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараГайковерт аккумуляторный
Емкость аккумулятора1.5 А/ч
Зарядное устройство в комплектеда
Защита от перегрузокесть
Количество аккумуляторов2
Количество скоростей работы1
Лампа точечной подсветкиесть
Макс. количество ударов в минуту3200 уд/мин
Максимальный крутящий момент250 Н/м
Напряжение аккумулятора, В18
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизместь
Электронная регулировка частоты вращениянет
Вес, кг1.7

Видеообзор на Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK 98296990

Видеообзор Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK 98296990


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Самовывоз невозможен
Гайковерт аккумуляторный Bort BAB-18I-LiDK 98296990 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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