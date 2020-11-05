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Фоторюкзак Benro Hummer 100 красный /св.серый

Артикул: 231968
Фоторюкзак Benro Hummer 100 красный /св.серый
5 499 руб. 
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+ 82 КэтКоинов
Артикул: 231968
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBenro
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.18
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива
Габариты (ВхШхГ), см49х26х29
Дождевикнет
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветкрасный /св.серый
Новейший очень легкий фоторюкзак Benro из современных материалов, полнофункциональный, спортивного покроя. Эргономичный подвес с вентиляцией спины и мягкими верними и нижними лямками. В нижней лямке сделан специальный кармашек, внутри с двумя отделениями, верхнее - для вещей, нижнее - для фотовидеотехники. Размер нижнего отделения может варьироваться взависимости от потребности. Снаружи в нижней части имеется карман для хранения выкидного кармашка для штатива, который можно носить снаружи, вставив ноги штатива в выкидной карман и прикрепив головку к рюкзаку вшитыми жгутами.Боковой сетчатый карман для бутылки с водой.


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Самовывоз невозможен
Фоторюкзак Benro Hummer 100 красный /св.серый - стоимость товара 5499 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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