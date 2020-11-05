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Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автоакустика Pioneer Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные

Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные

Артикул: 218591
  • Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 1
  • Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 2
  • Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 3
  • Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 4
  • Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 5
  • Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 6
Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 1
Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 2
Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 3
Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 4
Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 5
Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 6
6 880 руб. 
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+ 157 КэтКоинов
Артикул: 218591
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараАвтоакустика
Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные


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Автоакустика Pioneer TS-A1600C (без решетки) 350Вт 85дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - по цене 6880 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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