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Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit, 4 колонки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit, 4 колонки

23 Отзывы
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Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
5 350 руб.  9 525 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219509
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Характеристики

Бренд
Hertz
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1

Описание товара Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit, 4 колонки

С 2-компонентными АС наиболее популярной размерности 165 мм (6 1/2 дюйм.) можно окунуться в мир чистого и точного звучания Hertz при очень скромных финансовых затратах. Более того, у них отменная чувствительность и повышенная допустимая мощность.

Отзывы о товаре Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit, 4 колонки

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонки пришли хорошо упакованные. для тех кто берёт высоких много средних тоже хватает , а низов нету от слова совсем. у меня стоит буфер с буфером отлично на высоких голоса играют чисто
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Шагапов Айрат

Достоинства:


Комментарий:
Да. Звук преобразился кардинально! Для меломанов рекомендую. Я доволен. Поставил 4 динамика и 4 пищалки. И голову пионер. Уточню без хорошей головы не стоит. Если в купе с ними грамотный усилок и саб. То звук будет что надо не хуже чем фирма..
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук отличный, доволен. Подключал через усилитель.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
женя К.

Достоинства:


Комментарий:
визуально целые пока не ставил...
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не ставил, как поставлю дополню отзыв. Оценка 4 за упаковку.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
СЕРГЕЙ В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие колонки , месяц уже стоят ,хороший звук
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Данил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доброго времени суток! Покупал себе в Хонду, сильно многого ожидать не стоит. Играют чисто но совсем не басистые (играют от штатной головы)
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Качают от штатной магнитолы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
не советую захрипели через семь месяцев не берите
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
неплохие, отличаеться от штатки. За такую цену думал лучше будет.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Демьян Т.

Достоинства:


Комментарий:
Подошли, вроде оригинал, играют хорошо, на opel astra j gtc в штатные места не встают, нужны кольца
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
тветера мелкие, динамики топ
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Артем Е.

Достоинства:


Комментарий:
Играют неплохо , даже на штатной голове
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не комплект крепежа пищалок. И вообще нормального крепежа пищалок нет. Пришлось крепить на двусторонний скотч. Кроме того, пищалки присоединяются прямо на контакты основного динамика, что неправильно. Нет согласования по сопротивлению.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно не сравнятся с оригиналами, но за такую сумму норм
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично, товар целый, пришло быстро на следующий день. После установки отзыв дополню
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде качественные колонки, на вид хорошие, но без усилка слабовато за такие деньги. (У конкурентов в том же бюджете есть получше) Посмотрим как от усилителя будет
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
ALEKSANDR C.

Достоинства:


Комментарий:
Играет хорошо, до этого стояли 13 динамики, поэтому разница очевидна
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Прозвонил вроде работают , но пока не ставил
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Слава П.

Достоинства:


Комментарий:
Играют от мафона venom D41, звук приятный, высоких средних низких достаточно. При правильной настройке не разочаруют
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Честно, как бы сказать очень хорошие, качество сразу видно
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше подключать через усилок, лучше раскроется потенциал)
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Nikolay D.

Достоинства:


Комментарий:
Все хочу сделать, но нет времени установить и сделать подиумы



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hertz
Тип товара
Автоакустика
Описание
С 2-компонентными АС наиболее популярной размерности 165 мм (6 1/2 дюйм.) можно окунуться в мир чистого и точного звучания Hertz при очень скромных финансовых затратах. Более того, у них отменная чувствительность и повышенная допустимая мощность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонки пришли хорошо упакованные. для тех кто берёт высоких много средних тоже хватает , а низов нету от слова совсем. у меня стоит буфер с буфером отлично на высоких голоса играют чисто
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Шагапов Айрат

Достоинства:


Комментарий:
Да. Звук преобразился кардинально! Для меломанов рекомендую. Я доволен. Поставил 4 динамика и 4 пищалки. И голову пионер. Уточню без хорошей головы не стоит. Если в купе с ними грамотный усилок и саб. То звук будет что надо не хуже чем фирма..
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук отличный, доволен. Подключал через усилитель.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
женя К.

Достоинства:


Комментарий:
визуально целые пока не ставил...
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не ставил, как поставлю дополню отзыв. Оценка 4 за упаковку.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
СЕРГЕЙ В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие колонки , месяц уже стоят ,хороший звук
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Данил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доброго времени суток! Покупал себе в Хонду, сильно многого ожидать не стоит. Играют чисто но совсем не басистые (играют от штатной головы)
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Качают от штатной магнитолы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
не советую захрипели через семь месяцев не берите
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
неплохие, отличаеться от штатки. За такую цену думал лучше будет.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Демьян Т.

Достоинства:


Комментарий:
Подошли, вроде оригинал, играют хорошо, на opel astra j gtc в штатные места не встают, нужны кольца
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
тветера мелкие, динамики топ
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Артем Е.

Достоинства:


Комментарий:
Играют неплохо , даже на штатной голове
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не комплект крепежа пищалок. И вообще нормального крепежа пищалок нет. Пришлось крепить на двусторонний скотч. Кроме того, пищалки присоединяются прямо на контакты основного динамика, что неправильно. Нет согласования по сопротивлению.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно не сравнятся с оригиналами, но за такую сумму норм
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично, товар целый, пришло быстро на следующий день. После установки отзыв дополню
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде качественные колонки, на вид хорошие, но без усилка слабовато за такие деньги. (У конкурентов в том же бюджете есть получше) Посмотрим как от усилителя будет
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
ALEKSANDR C.

Достоинства:


Комментарий:
Играет хорошо, до этого стояли 13 динамики, поэтому разница очевидна
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Прозвонил вроде работают , но пока не ставил
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Слава П.

Достоинства:


Комментарий:
Играют от мафона venom D41, звук приятный, высоких средних низких достаточно. При правильной настройке не разочаруют
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Честно, как бы сказать очень хорошие, качество сразу видно
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше подключать через усилок, лучше раскроется потенциал)
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Nikolay D.

Достоинства:


Комментарий:
Все хочу сделать, но нет времени установить и сделать подиумы


Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit, 4 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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