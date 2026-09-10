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Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара)

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Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара) - фото 1
Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара) - фото 2
Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара) - фото 3
Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара) - фото 1
  • Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара) - фото 2
  • Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара) - фото 3
  • Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459445
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
90
Диаметр излучателя
16.5 см
Размеры в упаковке, см
40х20х8
Вес, кг.
1.15

Описание товара Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара)

Мощный «панч». Высокая чувствительность. Широкий диапазон звучания. Кольцо Фарадея для улучшения звучания.

Отзывы о товаре Автоакустика Ural Молот АС-M165 (пара)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
90
Диаметр излучателя
16.5 см
Описание
Мощный «панч». Высокая чувствительность. Широкий диапазон звучания. Кольцо Фарадея для улучшения звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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