Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
93
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569399
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Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ165 содержит два круглых динамика диаметром 16.5 см. Она подходит для установки на место шт.атной акустики в салоне автомобиля. Обладая суммарной мощностью 90 Вт, динамики содержат ферритовые магниты. Это позволяет им гасить помехи, обеспечивая высокое качество и чистоту звучания. Динамики Урал Молния АС-МЛ165 воспроизводят звуки в диапазоне 75-15000 Гц. Импеданс 4? позволяет использовать для данной АС двухканальный усилитель. Благодаря чувствительности на уровне 93 дБ динамики хорошо преобразовывают мощности усилителя в энергию акустики. В результате вы получаете насыщенный звук.
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ165 содержит два круглых динамика диаметром 16.5 см. Она подходит для установки на место шт.атной акустики в салоне автомобиля. Обладая суммарной мощностью 90 Вт, динамики содержат ферритовые магниты. Это позволяет им гасить помехи, обеспечивая высокое качество и чистоту звучания. Динамики Урал Молния АС-МЛ165 воспроизводят звуки в диапазоне 75-15000 Гц. Импеданс 4? позволяет использовать для данной АС двухканальный усилитель. Благодаря чувствительности на уровне 93 дБ динамики хорошо преобразовывают мощности усилителя в энергию акустики. В результате вы получаете насыщенный звук.
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные