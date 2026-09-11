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Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

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Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 4
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 5
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 6
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 7
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 8
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 9
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 10
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
93
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 6
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 7
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 8
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 9
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 10
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569399
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
Колонки, документация.
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Защитная сетка
Нет
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
полипропилен
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
90
Чувствительность, дБ
93
Диаметр излучателя
16.5 см
Посадочная глубина, мм
62
Диаметр монтажного отверстия, мм
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ165 содержит два круглых динамика диаметром 16.5 см. Она подходит для установки на место шт.атной акустики в салоне автомобиля. Обладая суммарной мощностью 90 Вт, динамики содержат ферритовые магниты. Это позволяет им гасить помехи, обеспечивая высокое качество и чистоту звучания. Динамики Урал Молния АС-МЛ165 воспроизводят звуки в диапазоне 75-15000 Гц. Импеданс 4? позволяет использовать для данной АС двухканальный усилитель. Благодаря чувствительности на уровне 93 дБ динамики хорошо преобразовывают мощности усилителя в энергию акустики. В результате вы получаете насыщенный звук.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
Колонки, документация.
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Защитная сетка
Нет
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
полипропилен
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
90
Чувствительность, дБ
93
Развернуть
Диаметр излучателя
16.5 см
Посадочная глубина, мм
62
Диаметр монтажного отверстия, мм
145
Страна производитель
Китай
Описание
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ165 содержит два круглых динамика диаметром 16.5 см. Она подходит для установки на место шт.атной акустики в салоне автомобиля. Обладая суммарной мощностью 90 Вт, динамики содержат ферритовые магниты. Это позволяет им гасить помехи, обеспечивая высокое качество и чистоту звучания. Динамики Урал Молния АС-МЛ165 воспроизводят звуки в диапазоне 75-15000 Гц. Импеданс 4? позволяет использовать для данной АС двухканальный усилитель. Благодаря чувствительности на уровне 93 дБ динамики хорошо преобразовывают мощности усилителя в энергию акустики. В результате вы получаете насыщенный звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ165 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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