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Станок токарный Зубр ЗСТД-350-330

Артикул: 95924
Станок токарный Зубр ЗСТД-350-330
20 990 руб. 
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+ 353 КэтКоинов
Артикул: 95924
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 499 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараСтанок токарный
Вес, кг25.1
Количество скоростей4
Комплект поставкиСтанок токарный, Планшайба, Ключ имбусовый.
Мощность350 Вт
Скорость вращения50-3500 об/мин
Токарный мини-станок, предназначен для вытачивания цилиндрических заготовок из дерева. Электронная регулировка оборотов. Длина заготовки до 330 мм.


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Самовывоз невозможен
Станок токарный Зубр ЗСТД-350-330 - по цене 20990 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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