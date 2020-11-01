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Рубанок электрический Black & Decker (B&D) KW712-XK

Артикул: 62099
Рубанок электрический Black &amp|amp|amp|amp| Decker (B&amp|amp|amp|amp|D) KW712-XK
4 290 руб. 
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+ 136 КэтКоинов
Артикул: 62099
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараРубанок
Выборка четвертиесть
Глубина строгания, мм0-2
Максимальное число оборотов, об/мин17000
Напряжение сети, В230
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойнет
Регулировка глубины строганияесть
Упаковкакоробка
Ширина строгания, мм82
Мощность650 Вт
Длина, см30
Ширина, см15
Высота, см16
Вес, кг3
Электрический рубанок Black Decker KW 712 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Большая глубина строгания - для ускоренной работы. Двусторонние ножи из твердого сплава (TCT/HM) служат дольше, чем обычные. Система пылеудаления. Воздушное охлаждение.


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Самовывоз невозможен
Рубанок электрический Black & Decker (B&D) KW712-XK - стоимость товара 4290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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