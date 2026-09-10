Рубанок Makita M1902
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Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%8 890 руб. 9 126 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394095
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Мощность
500 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Комплектация
рубанок, документация, упаклвка
Выборка четверти
да
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
1
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х18
Вес, кг.
2.65
Описание товара Рубанок Makita M1902
Рубанок электрический Makita M1902 — удобный инструмент для строгания деревянных материалов. С его помощью можно создать ровную гладкую поверхность или быстро уменьшить толщину изделия. Наличие параллельного упора обеспечивает высокую точность обработки.
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Бренд
Тип товара
Рубанок
Мощность
500 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Комплектация
рубанок, документация, упаклвка
Выборка четверти
да
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
1
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
да
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Страна производитель
Китай
Рубанок электрический Makita M1902 — удобный инструмент для строгания деревянных материалов. С его помощью можно создать ровную гладкую поверхность или быстро уменьшить толщину изделия. Наличие параллельного упора обеспечивает высокую точность обработки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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