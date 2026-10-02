Рубанок Makita DKP181Z 82мм 12000об/мин
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639624
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
20
Упаковка
коробка
Ширина, см
19.5
Комплектация
аккумуляторный рубанок, ключ, параллельный упор, инструкция, коробка
Выборка четверти
да
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-3
Регулировка глубины строгания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х20
Вес, кг.
4.44
Описание товара Рубанок Makita DKP181Z 82мм 12000об/мин
Аккумуляторный рубанок Makita LXT DKP181Z подходит для перекручивания края и строгания поверхности. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Для удобства работы спуск стружки происходит в правую или левую сторону. Данная модель поддерживает беспроводное соединение пылесоса. Предусмотрена прорезиненная рукоять, которая не даст скользить руке во время работы.
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Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
20
Упаковка
коробка
Ширина, см
19.5
Комплектация
аккумуляторный рубанок, ключ, параллельный упор, инструкция, коробка
Выборка четверти
да
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-3
Регулировка глубины строгания
да
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный рубанок Makita LXT DKP181Z подходит для перекручивания края и строгания поверхности. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Для удобства работы спуск стружки происходит в правую или левую сторону. Данная модель поддерживает беспроводное соединение пылесоса. Предусмотрена прорезиненная рукоять, которая не даст скользить руке во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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