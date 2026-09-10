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Рубанок электрический Makita KP0810 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рубанок электрический Makita KP0810

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Рубанок электрический Makita KP0810 - фото 2
Рубанок электрический Makita KP0810 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
4
  • Рубанок электрический Makita KP0810 - фото 1
  • Рубанок электрический Makita KP0810 - фото 2
  • Рубанок электрический Makita KP0810 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33597
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Рубанок
Высота, см
19
Мощность
850 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
18
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
4
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х19
Вес, кг.
4.82

Описание товара Рубанок электрический Makita KP0810

мощность 850 Вт, ширина обработки 82 мм, глубина строгания 4 мм. Вес 3.3 кг.



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Отзывы о товаре Рубанок электрический Makita KP0810




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Рубанок
Высота, см
19
Мощность
850 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
18
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
4
Развернуть
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Описание
мощность 850 Вт, ширина обработки 82 мм, глубина строгания 4 мм. Вес 3.3 кг.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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