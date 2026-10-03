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Рубанок Зубр ЗР-1300-110 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рубанок Зубр ЗР-1300-110

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Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 1
Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 2
Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 3
Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 4
Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 5
Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 6
Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 7
Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 8
Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 9
Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 10
Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1300
Мах глубина выборки четверти, мм
15
Выборка четверти
да
Плавный пуск
Да
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 1
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 2
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 3
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 4
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 5
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 6
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 7
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 8
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 9
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 10
  • Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 850 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93523
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рубанок Зубр ЗР-1300-110
8 850 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рубанок
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1300
Мах глубина выборки четверти, мм
15
Выборка четверти
да
Плавный пуск
Да
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х20
Вес, кг.
8

Описание товара Рубанок Зубр ЗР-1300-110

Потребляемая мощность: 1300 Вт, обороты: 16000 об/мин, ширина строгания: 110 мм, глубина строгания: 3.5 мм, глубина выборки паза: 15 мм, выборка четверти, ножи: односторонние, пылеудаление: двустороннее



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Отзывы о товаре Рубанок Зубр ЗР-1300-110




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рубанок
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1300
Мах глубина выборки четверти, мм
15
Выборка четверти
да
Плавный пуск
Да
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
да
Страна производитель
Китай
Описание
Потребляемая мощность: 1300 Вт, обороты: 16000 об/мин, ширина строгания: 110 мм, глубина строгания: 3.5 мм, глубина выборки паза: 15 мм, выборка четверти, ножи: односторонние, пылеудаление: двустороннее


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рубанок Зубр ЗР-1300-110 - по цене 8850 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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