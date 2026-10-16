Рубанок Makita DKP181ZU 82мм 12000об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 400 руб.
В наличии
Код товара: 639625
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
4.2
Упаковка
коробка
Ширина, см
2
Комплектация
рубанок, параллельный упор, коробка
Выборка четверти
да
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-3
Регулировка глубины строгания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х21х20
Вес, кг.
3.6
Описание товара Рубанок Makita DKP181ZU 82мм 12000об/мин
Рубанок Makita LXT DKP181ZU предназначен для обработки древесных материалов глубиной до 3 мм. Оснащен Bluetooth-модулем для автоматического запуска пылесоса. Инструмент имеет автоматическую регулировку скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT). Обрезиненная рукоять уменьшает вероятность скольжения, способствует крепкому хвату. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Пусковой ограничитель тока снижает нагрузку на двигатель, чем продлевает срок его службы
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Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
4.2
Упаковка
коробка
Ширина, см
2
Комплектация
рубанок, параллельный упор, коробка
Выборка четверти
да
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-3
Регулировка глубины строгания
да
Страна производитель
Китай
Рубанок Makita LXT DKP181ZU предназначен для обработки древесных материалов глубиной до 3 мм. Оснащен Bluetooth-модулем для автоматического запуска пылесоса. Инструмент имеет автоматическую регулировку скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT). Обрезиненная рукоять уменьшает вероятность скольжения, способствует крепкому хвату. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Пусковой ограничитель тока снижает нагрузку на двигатель, чем продлевает срок его службы
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Рубанок Makita DKP181ZU 82мм 12000об/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 26400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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