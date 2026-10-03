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Рубанок Зубр ЗР-750-82 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рубанок Зубр ЗР-750-82

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Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 1
Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 2
Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 3
Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 4
Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 5
Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
нет
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
2
  • Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 1
  • Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 2
  • Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 3
  • Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 4
  • Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 5
  • Рубанок Зубр ЗР-750-82 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93524
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рубанок Зубр ЗР-750-82
3 660 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рубанок
Высота, см
17
Мощность
750 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
18
Выборка четверти
нет
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
2
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х17
Вес, кг.
3.16

Описание товара Рубанок Зубр ЗР-750-82

Потребляемая мощность: 750 Вт, обороты: 16000 об/мин, ширина строгания: 82 мм, глубина строгания: 2 мм, ножи: двусторонние, пылеудаление: одностороннее, питание: сеть, пылесборник в комплекте



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Отзывы о товаре Рубанок Зубр ЗР-750-82




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рубанок
Высота, см
17
Мощность
750 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
18
Выборка четверти
нет
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
2
Развернуть
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Потребляемая мощность: 750 Вт, обороты: 16000 об/мин, ширина строгания: 82 мм, глубина строгания: 2 мм, ножи: двусторонние, пылеудаление: одностороннее, питание: сеть, пылесборник в комплекте


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рубанок Зубр ЗР-750-82 - по цене 3660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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