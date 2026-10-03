Рубанок Зубр ЗР-1100-110
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
Да
Ширина строгания, мм
110
Глубина строгания, мм
3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб.
В наличии
Код товара: 93522
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 830 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
20
Мощность
1100 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
19
Выборка четверти
да
Плавный пуск
Да
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
110
Глубина строгания, мм
3.5
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х20х20
Вес, кг.
5.75
Описание товара Рубанок Зубр ЗР-1100-110
Потребляемая мощность: 1100 Вт, обороты: 16000 об/мин, ширина строгания: 110 мм, глубина строгания: 3.5 мм, глубина выборки паза: 15 мм, выборка четверти, ножи: односторонние, пылеудаление: двустороннее, питание: сеть
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Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
20
Мощность
1100 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
19
Выборка четверти
да
Плавный пуск
Да
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
110
Глубина строгания, мм
3.5
Развернуть
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
да
Страна производитель
Китай
Потребляемая мощность: 1100 Вт, обороты: 16000 об/мин, ширина строгания: 110 мм, глубина строгания: 3.5 мм, глубина выборки паза: 15 мм, выборка четверти, ножи: односторонние, пылеудаление: двустороннее, питание: сеть
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Рубанок Зубр ЗР-1100-110 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7830 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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