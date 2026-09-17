Рубанок электрический SKIL PL2012, 710 Вт, 82мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
710
Тип ножей
каленые
Мах глубина выборки четверти, мм
12
Выборка четверти
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб.
В наличии
Код товара: 743289
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
щеточный
Комплектация
пылесборник, - параллельный упор, - ограничитель глубины выборки четверти
Мощность, Вт
710
Тип ножей
каленые
Мах глубина выборки четверти, мм
12
Выборка четверти
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
14000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
2
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Габариты без упаковки
240х200х140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х16
Вес, кг.
2.6
Описание товара Рубанок электрический SKIL PL2012, 710 Вт, 82мм
Рубанок электрический SKIL PL2012, 710 Вт, 82мм
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Бренд
Тип двигателя
щеточный
Комплектация
пылесборник, - параллельный упор, - ограничитель глубины выборки четверти
Мощность, Вт
710
Тип ножей
каленые
Мах глубина выборки четверти, мм
12
Выборка четверти
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
14000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
2
Регулировка глубины строгания
да
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Габариты без упаковки
240х200х140 мм
Страна производитель
Китай
Рубанок электрический SKIL PL2012, 710 Вт, 82мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Рубанок электрический SKIL PL2012, 710 Вт, 82мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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