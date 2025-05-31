Рубанок Зубр ЗР-950-82
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%4 500 руб. 8 910 руб.
В наличии
Код товара: 93525
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 500 руб. -49%
8 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
16
Мощность
950 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
15000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
3
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х17
Вес, кг.
3.6
Описание товара Рубанок Зубр ЗР-950-82
Потребляемая мощность: 950 Вт
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Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
16
Мощность
950 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
15000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
3
Регулировка глубины строгания
да
Развернуть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Потребляемая мощность: 950 Вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
отличный рубанок за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
до этого спалил 850вт. пришлось прикупить новый. итог. работает активней, чувствуется запас мощности. греется меньше. надеюсь хватит на долго.
Достоинства:
Комментарий:
строгает отлично!! стоит этих денег!!
Достоинства:
Комментарий:
просто огонь, рубанок у меня первый, срезает слой чисто и гладко, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
пришёл раньше, упаковка хорошая, запчасти в наличии, ножи и платформы отрегулированы отлично: срез ровный, поработал день-очень понравился рубанок. Посмотрим как дальше будет. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пока не опробовал но в целом все хорошо комплект полный.испытал дописываю инструмент хороший рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
включал строгает надеюсь будет долго работать
Достоинства:
Комментарий:
шикарный рубанок деньги оправданы
Достоинства:
Комментарий:
С виду нормальный,в деле пока не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
халява за 1 руб не должна быть плохой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный рубанок,свою функцию выполняет без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший рубанок, отличная мощность. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший рубанок , строгает от 0.5 до 3мм равномерно срезает . Но я чутка доработал выхлоп стружки , применив обычное сантехническое колено , так чтобы стружка привылете не попадала и незабивала радиатор охлаждения электромотора.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный рубанок, пришел вовремя. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
упаковка помята а так работает муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
для бытовых нужд просто песня.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, папа доволен. Надеюсь, что прослужит долго. При запуске есть запах, не знаю, насколько это в пределах нормы, но, вроде бы вся новая техника требует время на притирку. Тяжëленький, своих сил можно прикладывать чуть меньше.
Достоинства:
Комментарий:
подключил, все работает, функции свои выполняет, ещё даст фору зарубежным аналогам, за такие деньги просто огонь
Достоинства:
Комментарий:
хороший рубанок работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Советую, стружку снимает как надо, доволен как удав.
Достоинства:
Комментарий:
Муж оценил, но еще не пользовался. В магазине намного дороже. В общем все работает.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой рубанок но минус звезда , лично мне неудобно когда на кнопки нужно всегда нажимать не фиксируются
Достоинства:
Комментарий:
включил работает, ещё не строгал
Достоинства:
Комментарий:
Рубанок 1100вт. меньше брать не советую, будет не хватать момента, придется менять медленнее водить. Еще этому рубанку пипец как не хватает фиксатора на кнопку, после 5 часов работы подряд, палец уже кнопку нажимать не может, отжимается самопроизвольно! А по работе рубанка все нормально!
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, в деле позже проверю, так всё работает, доставили в целости)
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая.В деле не проверяла,т.к это на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает,товар пришёл такой как я ожидал,товаром доволен.Продавцу спасибо
Рубанок Зубр ЗР-950-82 - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рубанок Зубр ЗР-950-82
Достоинства:
Комментарий:
отличный рубанок за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
до этого спалил 850вт. пришлось прикупить новый. итог. работает активней, чувствуется запас мощности. греется меньше. надеюсь хватит на долго.
Достоинства:
Комментарий:
строгает отлично!! стоит этих денег!!
Достоинства:
Комментарий:
просто огонь, рубанок у меня первый, срезает слой чисто и гладко, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
пришёл раньше, упаковка хорошая, запчасти в наличии, ножи и платформы отрегулированы отлично: срез ровный, поработал день-очень понравился рубанок. Посмотрим как дальше будет. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пока не опробовал но в целом все хорошо комплект полный.испытал дописываю инструмент хороший рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
включал строгает надеюсь будет долго работать
Достоинства:
Комментарий:
шикарный рубанок деньги оправданы
Достоинства:
Комментарий:
С виду нормальный,в деле пока не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
халява за 1 руб не должна быть плохой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный рубанок,свою функцию выполняет без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший рубанок, отличная мощность. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший рубанок , строгает от 0.5 до 3мм равномерно срезает . Но я чутка доработал выхлоп стружки , применив обычное сантехническое колено , так чтобы стружка привылете не попадала и незабивала радиатор охлаждения электромотора.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный рубанок, пришел вовремя. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
упаковка помята а так работает муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
для бытовых нужд просто песня.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, папа доволен. Надеюсь, что прослужит долго. При запуске есть запах, не знаю, насколько это в пределах нормы, но, вроде бы вся новая техника требует время на притирку. Тяжëленький, своих сил можно прикладывать чуть меньше.
Достоинства:
Комментарий:
подключил, все работает, функции свои выполняет, ещё даст фору зарубежным аналогам, за такие деньги просто огонь
Достоинства:
Комментарий:
хороший рубанок работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Советую, стружку снимает как надо, доволен как удав.
Достоинства:
Комментарий:
Муж оценил, но еще не пользовался. В магазине намного дороже. В общем все работает.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой рубанок но минус звезда , лично мне неудобно когда на кнопки нужно всегда нажимать не фиксируются
Достоинства:
Комментарий:
включил работает, ещё не строгал
Достоинства:
Комментарий:
Рубанок 1100вт. меньше брать не советую, будет не хватать момента, придется менять медленнее водить. Еще этому рубанку пипец как не хватает фиксатора на кнопку, после 5 часов работы подряд, палец уже кнопку нажимать не может, отжимается самопроизвольно! А по работе рубанка все нормально!
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, в деле позже проверю, так всё работает, доставили в целости)
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая.В деле не проверяла,т.к это на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает,товар пришёл такой как я ожидал,товаром доволен.Продавцу спасибо