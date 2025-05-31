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Рубанок Зубр ЗР-950-82 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рубанок Зубр ЗР-950-82

27 Отзывы
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Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 1
Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 2
Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 3
Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 4
Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 5
Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 6
Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 7
Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 8
Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 9
Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
3
  • Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 1
  • Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 2
  • Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 3
  • Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 4
  • Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 5
  • Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 6
  • Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 7
  • Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 8
  • Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 9
  • Рубанок Зубр ЗР-950-82 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
4 500 руб.  8 910 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93525
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рубанок Зубр ЗР-950-82
4 500 руб. -49%
8 910 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рубанок
Высота, см
16
Мощность
950 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
15000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
3
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х17
Вес, кг.
3.6

Описание товара Рубанок Зубр ЗР-950-82

Потребляемая мощность: 950 Вт



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Рубанок Зубр ЗР-950-82

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный рубанок за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
до этого спалил 850вт. пришлось прикупить новый. итог. работает активней, чувствуется запас мощности. греется меньше. надеюсь хватит на долго.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
строгает отлично!! стоит этих денег!!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
просто огонь, рубанок у меня первый, срезает слой чисто и гладко, мне понравился
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл раньше, упаковка хорошая, запчасти в наличии, ножи и платформы отрегулированы отлично: срез ровный, поработал день-очень понравился рубанок. Посмотрим как дальше будет. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
пока не опробовал но в целом все хорошо комплект полный.испытал дописываю инструмент хороший рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
включал строгает надеюсь будет долго работать
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Апанасов Н.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный рубанок деньги оправданы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
С виду нормальный,в деле пока не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Салават Г.

Достоинства:


Комментарий:
халява за 1 руб не должна быть плохой
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ника Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный рубанок,свою функцию выполняет без нареканий!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лукашевич Елена

Достоинства:


Комментарий:
Хороший рубанок, отличная мощность. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Хороший рубанок , строгает от 0.5 до 3мм равномерно срезает . Но я чутка доработал выхлоп стружки , применив обычное сантехническое колено , так чтобы стружка привылете не попадала и незабивала радиатор охлаждения электромотора.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный рубанок, пришел вовремя. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка помята а так работает муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
для бытовых нужд просто песня.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Регина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, папа доволен. Надеюсь, что прослужит долго. При запуске есть запах, не знаю, насколько это в пределах нормы, но, вроде бы вся новая техника требует время на притирку. Тяжëленький, своих сил можно прикладывать чуть меньше.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
подключил, все работает, функции свои выполняет, ещё даст фору зарубежным аналогам, за такие деньги просто огонь
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
хороший рубанок работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Советую, стружку снимает как надо, доволен как удав.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Муж оценил, но еще не пользовался. В магазине намного дороже. В общем все работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Оксана Л.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой рубанок но минус звезда , лично мне неудобно когда на кнопки нужно всегда нажимать не фиксируются
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
включил работает, ещё не строгал
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
Рубанок 1100вт. меньше брать не советую, будет не хватать момента, придется менять медленнее водить. Еще этому рубанку пипец как не хватает фиксатора на кнопку, после 5 часов работы подряд, палец уже кнопку нажимать не может, отжимается самопроизвольно! А по работе рубанка все нормально!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, в деле позже проверю, так всё работает, доставили в целости)
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая.В деле не проверяла,т.к это на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает,товар пришёл такой как я ожидал,товаром доволен.Продавцу спасибо



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рубанок
Высота, см
16
Мощность
950 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
15000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
3
Регулировка глубины строгания
да
Развернуть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Потребляемая мощность: 950 Вт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный рубанок за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
до этого спалил 850вт. пришлось прикупить новый. итог. работает активней, чувствуется запас мощности. греется меньше. надеюсь хватит на долго.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
строгает отлично!! стоит этих денег!!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
просто огонь, рубанок у меня первый, срезает слой чисто и гладко, мне понравился
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл раньше, упаковка хорошая, запчасти в наличии, ножи и платформы отрегулированы отлично: срез ровный, поработал день-очень понравился рубанок. Посмотрим как дальше будет. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
пока не опробовал но в целом все хорошо комплект полный.испытал дописываю инструмент хороший рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
включал строгает надеюсь будет долго работать
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Апанасов Н.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный рубанок деньги оправданы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
С виду нормальный,в деле пока не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Салават Г.

Достоинства:


Комментарий:
халява за 1 руб не должна быть плохой
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ника Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный рубанок,свою функцию выполняет без нареканий!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лукашевич Елена

Достоинства:


Комментарий:
Хороший рубанок, отличная мощность. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Хороший рубанок , строгает от 0.5 до 3мм равномерно срезает . Но я чутка доработал выхлоп стружки , применив обычное сантехническое колено , так чтобы стружка привылете не попадала и незабивала радиатор охлаждения электромотора.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный рубанок, пришел вовремя. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка помята а так работает муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
для бытовых нужд просто песня.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Регина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, папа доволен. Надеюсь, что прослужит долго. При запуске есть запах, не знаю, насколько это в пределах нормы, но, вроде бы вся новая техника требует время на притирку. Тяжëленький, своих сил можно прикладывать чуть меньше.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
подключил, все работает, функции свои выполняет, ещё даст фору зарубежным аналогам, за такие деньги просто огонь
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
хороший рубанок работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Советую, стружку снимает как надо, доволен как удав.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Муж оценил, но еще не пользовался. В магазине намного дороже. В общем все работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Оксана Л.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой рубанок но минус звезда , лично мне неудобно когда на кнопки нужно всегда нажимать не фиксируются
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
включил работает, ещё не строгал
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
Рубанок 1100вт. меньше брать не советую, будет не хватать момента, придется менять медленнее водить. Еще этому рубанку пипец как не хватает фиксатора на кнопку, после 5 часов работы подряд, палец уже кнопку нажимать не может, отжимается самопроизвольно! А по работе рубанка все нормально!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, в деле позже проверю, так всё работает, доставили в целости)
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая.В деле не проверяла,т.к это на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает,товар пришёл такой как я ожидал,товаром доволен.Продавцу спасибо


Рубанок Зубр ЗР-950-82 - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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