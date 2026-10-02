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Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12)

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Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 1
Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 2
Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 3
Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 4
Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 5
Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 6
Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 7
Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 8
Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 9
Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
нет
Плавный пуск
Да
Ширина строгания, мм
110
Глубина строгания, мм
3
  • Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 1
  • Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 2
  • Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 3
  • Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 4
  • Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 5
  • Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 6
  • Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 7
  • Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 8
  • Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 9
  • Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
6 680 руб.  9 596 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 33677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12)
6 680 руб. -30%
9 596 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Рубанок
Высота, см
17
Мощность
1100 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
15
Выборка четверти
нет
Плавный пуск
Да
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
110
Глубина строгания, мм
3
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х23
Вес, кг.
8.25

Описание товара Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12)

Мощность 1100 Вт. Ширина обработки 110 мм. Вес 4 кг.



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Отзывы о товаре Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Рубанок
Высота, см
17
Мощность
1100 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
15
Выборка четверти
нет
Плавный пуск
Да
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
110
Глубина строгания, мм
3
Развернуть
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 1100 Вт. Ширина обработки 110 мм. Вес 4 кг.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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