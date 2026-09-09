Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин
Электрорубанок Patriot PL 822 с мощностью электропривода 900 Вт позволяет обрабатывать древесные заготовки, строгая их на глубину до 3 мм за один проход, выбирая фальц (четверть). Максимальная глубина выборки четверти равняется 15.5 мм. Эта модель с шириной строгания 82 мм укомплектована ножами SharpCut, обеспечивающими легкость строгания и допускающими быструю замену. Рубанок комплектуется станиной, благодаря которой его можно установить на стол/верстак и применять в качестве деревообрабатывающего станка. Среди удобных особенностей электрорубанка Patriot PL 822 можно отметить блокировку случайного включения, прорезиненный морозостойкий кабель. Удобный для выполнения бытовых столярных работ и даже профессионального применения инструмент питается от сети 220 В. Он поддерживает присоединение строительного пылесоса для удаления стружки и древесной пыли из рабочей зоны, обеспечения чистоты рабочего места.
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