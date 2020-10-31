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Рубанок электрический Makita 1911B

Артикул: 33621
  • Рубанок Makita 1911B - фото 1
  • Рубанок Makita 1911B - фото 2
  • Рубанок электрический Makita 1911B - фото 3
Рубанок Makita 1911B - фото 1
Рубанок Makita 1911B - фото 2
Рубанок электрический Makita 1911B - фото 3
18 430 руб. 
Купить
+ 317 КэтКоинов
Артикул: 33621
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 072 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараРубанок
Выборка четвертинет
Глубина строгания, мм2
Максимальное число оборотов, об/мин16000
Напряжение сети, В220
Плавный пускнет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойнет
Регулировка глубины строганияесть
Упаковкакоробка
Ширина строгания, мм110
Мощность840 Вт
Длина, см36
Ширина, см18
Высота, см18
Вес, кг4.3
мощность 840 Вт, ширина обработки 110 мм, глубина строгания 2 мм. Вес 4.3 кг.


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Самовывоз невозможен
Рубанок электрический Makita 1911B - по цене 18430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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