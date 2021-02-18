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Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1

Артикул: 314358
Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1
922 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314358
В наличии
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БрендМикромед
Тип товараНабор микропрепаратов
Особенностиразмер упаковки: 29 х 19 х 3,5 см
Комплект инструментов для самостоятельного изготовления препаратов. Инкубатор, флаконы, игла и пинцет, пипетка и скальпель, предметные и покровные стекла, красители, стикеры, несколько готовых объектов исследования - все необходимое в одной упаковке. Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1 - прекрасное дополнение к любому биологическому микроскопу для ребенка. На первом этапе ребенку, которому подарили микроскоп, потребуется набор готовых микропрепаратов. Он необходим, чтобы заинтересовать ребенка. А вот когда все готовые препараты будут исследованы, сфотографированы, показаны всем родным и знакомым, а некоторые даже разбиты и утеряны, приходит очередь набора для экспериментов. Здесь Вы найдете все необходимое, начиная с лупы и заканчивая инкубатором для выращивания артемий. Впрочем, сами яйца артемий тоже в комплекте. Комплект помещен в пластиковый ложемент и упакован в картонную коробку, сопровождается инструкцией пользователя. Комплектация: Яйца артемий – мелких ракообразных. Даже из высушенных яиц можно вырастить артемий в инкубаторе. Морская соль. Ее кристаллы интересно рассматривать под микроскопом. Кроме того, она понадобится, чтобы сделать солевой раствор, в котором вылупятся артемии. Дрожжи. Включены в набор в качестве корма для артемий. Креветка. Дает возможность сделать первый шаг в изучении беспозвоночных. Пчела. Помогает подробно исследовать строение насекомого. Крыло бабочки. Позволяет полюбоваться особенностями строения чешуекрылых. Ткань. Фрагмент ткани для рассматривания нитей и плетения. Смола. Используется в качестве клея для изготовления образцов. Метиленовая синь. Краситель, интенсивно окрашивающий некоторые ткани живого организма. Разрушается на свету. Эозин. Краситель, окрашивающий белки в розовый цвет. Резервные флаконы. Для хранения образцов (например, лепестков, и т. д.). Чистые стикеры. Для маркировки готовых образцов и резервных флаконов. Предметные стекла (пластик). Для размещения образцов. Покровное стекло (пластик). Для покрытия образцов, размещенных на предметном стекле. Инкубатор. Для выращивания артемий и наблюдения за этапами их развития. Мерная пипетка. Для добавления/удаления жидкости из флаконов. Пинцет. Для сбора мелких предметов. Препаровальная игла. Используется для работы с микропрепаратом, например, чтобы расправить чешуйки или волокна. Скальпель. Необходим для подготовки образцов. Лупа. Для наблюдения объектов с двухкратным увеличением.


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Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1 – стоимость товара 922 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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