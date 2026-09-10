Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391554
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
искатель полюса устанавливается внутри полярной оси монтировки HEQ5 или EQ3, использование искателя полюса обеспечивает высокую точность настройки, достаточную для астрофотографии с выдержками до 5 минут
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х7
Вес, г.
160
Описание товара Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3
Искатель полюса Sky-Watcher применяется в тех случаях, когда важно точно настроить экваториальную монтировку, например при длительных наблюдениях или астросъемке. Используя искатель полюса, вы можете быстро установить монтировку согласно небесной системе координат. Искатель полюса устанавливается в специальный держатель в полярной оси монтировки (эта модель предназначена для использования с монтировками HEQ5 и EQ3). Искатель гарантирует точность настройки, достаточную для астросъемки с выдержками до 5 минут.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
искатель полюса устанавливается внутри полярной оси монтировки HEQ5 или EQ3, использование искателя полюса обеспечивает высокую точность настройки, достаточную для астрофотографии с выдержками до 5 минут
Страна производитель
Китай
Искатель полюса Sky-Watcher применяется в тех случаях, когда важно точно настроить экваториальную монтировку, например при длительных наблюдениях или астросъемке. Используя искатель полюса, вы можете быстро установить монтировку согласно небесной системе координат. Искатель полюса устанавливается в специальный держатель в полярной оси монтировки (эта модель предназначена для использования с монтировками HEQ5 и EQ3). Искатель гарантирует точность настройки, достаточную для астросъемки с выдержками до 5 минут.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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