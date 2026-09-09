Top.Mail.Ru
Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25"

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 1
Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 2
Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 3
Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 4
Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 5
Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 6
Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 1
  • Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 2
  • Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 3
  • Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 4
  • Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 5
  • Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 6
  • Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221128
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Окуляр
Особенности
материал корпуса - металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х6
Вес, г.
150

Описание товара Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25"

Окуляр Levenhuk Ra Pl?ssl 25 мм 1,25 – 4х-элементный PL?ssl для визуальных наблюдений любых объектов. Оптические элементы окуляра изготовлены из специального стекла и имеют многослойное покрытие для максимальной четкости и контрастности передаваемых изображений. Окуляр имеет посадочный диаметр 1,25, также может быть использован и с фокусерами 2 через специальный переходник. Поэтому он подходит ко всем телескопам любых марок и производителей. Видимое поле зрения окуляра составляет 55 градусов. Корпус окуляра изготовлен из легкого алюминия.

Отзывы о товаре Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25"




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Окуляр
Особенности
материал корпуса - металл
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр Levenhuk Ra Pl?ssl 25 мм 1,25 – 4х-элементный PL?ssl для визуальных наблюдений любых объектов. Оптические элементы окуляра изготовлены из специального стекла и имеют многослойное покрытие для максимальной четкости и контрастности передаваемых изображений. Окуляр имеет посадочный диаметр 1,25, также может быть использован и с фокусерами 2 через специальный переходник. Поэтому он подходит ко всем телескопам любых марок и производителей. Видимое поле зрения окуляра составляет 55 градусов. Корпус окуляра изготовлен из легкого алюминия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...