Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U
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Характеристики
Описание товара Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U
Фазово-контрастное устройство (Микромед 3 U) – устройство для наблюдения методом фазового контраста ФКУ, предназначается для исследования малоконтрастных объектов, не видимых в микроскопы при обычных условиях наблюдения. Устройство может применяться совместно с биологическими микроскопами Микромед 3 U. Основными частями устройства являются фазовый конденсор, фазовые объективы и вспомогательный микроскоп. Крепление фазового конденсора типа ласточкин хвост. В комплект входят фазовые объективы-планахроматы 10х/0,25, 20х/0,40, 40х/0,65, 100х/1,25. Объективы рассчитаны на длину тубуса бесконечность и толщину покровного стекла 0,17 мм. Принцип действия устройства основан на методе фазового контраста, позволяющем наблюдать неокрашенные малоконтрастные препараты. Конденсор может быть использован для наблюдения обычным способом, для этого под револьверным диском имеется ирисовая диафрагма, а в диске револьвера, кроме кольцевых диафрагм, имеется свободное отверстие для пропускания всего пучка света.
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