8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата штыковая КУРС 77228, 95х280х1175 мм

Артикул: 223722
Лопата штыковая КУРС 77228, 95х280х1175 мм
860 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223722
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендКУРС
Тип товараЛопаты садовые
Материал рабочей частисталь
Общая длина, мм1175
Подходит для автомобилянет
Рукоятка на черенкеда
Типлопата штыковая
Черенокесть
Лопата штыковая изогнутая. С металлический черенком и V-образной ручкой. Материал: углеродистая сталь.


Смотрите также: Вилки для прополки, Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Корзины, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Метлы и швабры, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Тяпки, Удалители сорняков, Черенки и удлинители, Саперные лопатки, Лопаты штыковые, Лопаты для уборки снега, Лопаты автомобильные, Лопаты складные, Лопаты садовые, Лопаты туристические, Лопаты из нержавеющей стали, Лопаты снеговые пластиковые, Лопаты штыковые из нержавеющей стали.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Лопата штыковая КУРС 77228, 95х280х1175 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...