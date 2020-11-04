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Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт

Артикул: 49461
  • Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - фото 1
  • Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - фото 2
  • Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - фото 3
  • Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - фото 4
  • Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - фото 5
Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - фото 1
Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - фото 2
Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - фото 3
Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - фото 4
Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - фото 5
2 550 руб. 
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Артикул: 49461
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSven
Тип товараКолонки
Вес, кг2.65
Длина, см29.2
Ширина, см26.2
Высота, см19
Диапазон воспроизводимых частот70 - 18000 Гц
Тип акустической системы2.0
Суммарная мощность10 Вт
Мощность5 Вт
Материал корпуса колонокдерево
Мощность фронтальных колонок10 Вт
Разъем для наушниковнет
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 10 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 70 - 18000 Гц


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Колонки Sven SPS-609 2.0 коричневый/вишня 10Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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