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Культиватор бензиновый Hyundai T 800

Артикул: 77507
Культиватор бензиновый Hyundai T 800
33 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77507
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БрендHyundai
Тип товараКультиватор бензиновый
Электростартернет
Мощность топливного двигателя5.5 л. с.
Тип редукторацепной
Тип коробки передачмеханическая
Тип двигателябензиновый
Объём топливного бака, л3.6
Объем топливного двигателя163 куб. см
Минимальная ширина обработки 60 см
Максимальная ширина обработки60 см
Количество фрез в комплекте4
Задний ходесть
Глубина культивированиядо 30 см
Глубина вспахиваниядо 30 см
Длина, см66
Ширина, см57
Высота, см42
Вес, кг45
Мощность - 5.5 л. с. Глубина вспахивания - до 30 см. Ширина обработки - 60 см


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