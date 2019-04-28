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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3)

2 Отзывы
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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 1
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 2
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 3
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 4
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 5
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 1
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 2
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 3
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 4
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 5
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 51046
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Размеры в упаковке, см
72х43х26
Вес, кг.
11.5

Описание товара Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3)

Мощность - 1.8 л. с. Глубина вспахивания - до 15 см. Ширина обработки - 23 см



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором

Отзывы о товаре Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3)

Источник: Яндекс Маркет
28.04.2019
Тимур Королёв

Достоинства:
Быстрый запуск, невысокая цена, небольшие габариты, складывающаяся ручка

Недостатки:
нет

Комментарий:
Работаю мотокультиватором в палисаднике.Рукоятка складная, так что места дома много не занимает, обеспечено компактное хранение. Топливный бак из полупрозрачного материала, видно количество бензина. Выручает здорово и время экономит. Рыхлю землю, вношу удобрения. Неплохо справляется с окучиванием деревьев. Хорошо входит в землю, приблизительно на штык лопаты, так что дополнительно весом не давлю и не тяну.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2018
Королёв Тимур

Достоинства:
Быстрый запуск, невысокая цена, небольшие габариты, складывающаяся ручка

Недостатки:
нет

Комментарий:
Работаю мотокультиватором в палисаднике.Рукоятка складная, так что места дома много не занимает, обеспечено компактное хранение. Топливный бак из полупрозрачного материала, видно количество бензина. Выручает здорово и время экономит. Рыхлю землю, вношу удобрения. Неплохо справляется с окучиванием деревьев. Хорошо входит в землю, приблизительно на штык лопаты, так что дополнительно весом не давлю и не тяну.В общем, денег я потратил немного, зато сил сберег уйму.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Мощность - 1.8 л. с. Глубина вспахивания - до 15 см. Ширина обработки - 23 см


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2019
Тимур Королёв

Достоинства:
Быстрый запуск, невысокая цена, небольшие габариты, складывающаяся ручка

Недостатки:
нет

Комментарий:
Работаю мотокультиватором в палисаднике.Рукоятка складная, так что места дома много не занимает, обеспечено компактное хранение. Топливный бак из полупрозрачного материала, видно количество бензина. Выручает здорово и время экономит. Рыхлю землю, вношу удобрения. Неплохо справляется с окучиванием деревьев. Хорошо входит в землю, приблизительно на штык лопаты, так что дополнительно весом не давлю и не тяну.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2018
Королёв Тимур

Достоинства:
Быстрый запуск, невысокая цена, небольшие габариты, складывающаяся ручка

Недостатки:
нет

Комментарий:
Работаю мотокультиватором в палисаднике.Рукоятка складная, так что места дома много не занимает, обеспечено компактное хранение. Топливный бак из полупрозрачного материала, видно количество бензина. Выручает здорово и время экономит. Рыхлю землю, вношу удобрения. Неплохо справляется с окучиванием деревьев. Хорошо входит в землю, приблизительно на штык лопаты, так что дополнительно весом не давлю и не тяну.В общем, денег я потратил немного, зато сил сберег уйму.


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