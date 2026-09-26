Культиватор Зубр КАД-2500
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Характеристики
Тип товара
Культиваторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%24 490 руб. 33 738 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345736
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
57
Глубина вспахивания
260 мм
Количество фрез в комплекте
2
Максимальная ширина обработки
450
Мощность электрического двигателя
2500
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х57х41
Вес, кг.
33.6
Описание товара Культиватор Зубр КАД-2500
Мощный электрический культиватор с асинхронным двигателем 2500 Вт используется для рыхления и культивации почвы на небольшом садовом участке. Оснащен металлическими фрезами с шириной захвата 45см и обрабатывает почву на глубину до 26 см. Транспортировочные колеса позволяет с легкостью перевозить культиватор по участку. Регулируемый сошник надежно фиксируется к раме культиватора и отвечает за регулировку глубины вспашки и простоту эксплуатации. На корпусе предусмотрен щиток, который защищает оператора от попадания земли.
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Теги товара: С цепной передачей
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Бренд
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
57
Глубина вспахивания
260 мм
Количество фрез в комплекте
2
Максимальная ширина обработки
450
Мощность электрического двигателя
2500
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Мощный электрический культиватор с асинхронным двигателем 2500 Вт используется для рыхления и культивации почвы на небольшом садовом участке. Оснащен металлическими фрезами с шириной захвата 45см и обрабатывает почву на глубину до 26 см. Транспортировочные колеса позволяет с легкостью перевозить культиватор по участку. Регулируемый сошник надежно фиксируется к раме культиватора и отвечает за регулировку глубины вспашки и простоту эксплуатации. На корпусе предусмотрен щиток, который защищает оператора от попадания земли.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором
Теги товара: С цепной передачей
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором
Теги товара: С цепной передачей
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