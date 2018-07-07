Культиватор электрический Hyundai T2000E
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%33 330 руб. 36 379 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 77504
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
63х50х41
Вес, кг.
30
Описание товара Культиватор электрический Hyundai T2000E
Мощность - 2000Вт. Глубина вспахивания - до 25 см. Ширина обработки - 55 см
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Мощность - 2000Вт. Глубина вспахивания - до 25 см. Ширина обработки - 55 см
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Достоинства:
Не слишком тяжелая модель, доступная цена
Недостатки:
Не было
Комментарий:
Купил именно этот культиватор. Плюсов у данной модели много. Во-первых, качество. Фирма изготовитель известная,проверенная. Во-вторых, стоимость нормальная. Вполне можно позволить себе такую модель. Характеристики соответствуют, не слишком громоздкий
Достоинства:
Культиватор хундай 2000 Е, компактный, легкость управления.
Недостатки:
Пока нет.
Комментарий:
Один из лучших электрических машинок в России.
Достоинства:
В целом замечаний к Hyundai T 2000E нет, купил только в этом году, пока много не работал на нем, первые впечатления оставил хорошие, достаточно легкий в управлении, легкий, мотор работает отлично, на сегодня ставлю положительный балл.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Не дорагая стоимость
Недостатки:
нет
Комментарий:
я даже не ожидал что за такой сравнительно скромный бюджет, можно взять такую классную штуку. Работать с этим культиватором только в удовольствия. Ну и сделан он достаточно надёжно и просто
Достоинства:
-разумное соотношение цена-качество
-классно пашет и углубуляется в почву, земля крайне мягкая после него, подходит и для вспашки утоптанной земли и чуть чуть дерна
-абсолютно бесшумная работа и отсутствие всяких тут ГСМ и выхлопов
Недостатки:
-незащищенный радиатор генератора от попадания грязи, наверное не критично, время покажет
-своеобразная розетка, приходится комбинировать несколько удлинителей, что немного неудобно
Комментарий:
покупал родителям на дачу, сам попробовал, все остались довольны
Культиватор электрический Hyundai T2000E – стоимость товара 33330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Культиватор электрический Hyundai T2000E
Достоинства:
Не слишком тяжелая модель, доступная цена
Недостатки:
Не было
Комментарий:
Купил именно этот культиватор. Плюсов у данной модели много. Во-первых, качество. Фирма изготовитель известная,проверенная. Во-вторых, стоимость нормальная. Вполне можно позволить себе такую модель. Характеристики соответствуют, не слишком громоздкий
Достоинства:
Культиватор хундай 2000 Е, компактный, легкость управления.
Недостатки:
Пока нет.
Комментарий:
Один из лучших электрических машинок в России.
Достоинства:
В целом замечаний к Hyundai T 2000E нет, купил только в этом году, пока много не работал на нем, первые впечатления оставил хорошие, достаточно легкий в управлении, легкий, мотор работает отлично, на сегодня ставлю положительный балл.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Не дорагая стоимость
Недостатки:
нет
Комментарий:
я даже не ожидал что за такой сравнительно скромный бюджет, можно взять такую классную штуку. Работать с этим культиватором только в удовольствия. Ну и сделан он достаточно надёжно и просто
Достоинства:
-разумное соотношение цена-качество
-классно пашет и углубуляется в почву, земля крайне мягкая после него, подходит и для вспашки утоптанной земли и чуть чуть дерна
-абсолютно бесшумная работа и отсутствие всяких тут ГСМ и выхлопов
Недостатки:
-незащищенный радиатор генератора от попадания грязи, наверное не критично, время покажет
-своеобразная розетка, приходится комбинировать несколько удлинителей, что немного неудобно
Комментарий:
покупал родителям на дачу, сам попробовал, все остались довольны