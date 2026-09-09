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Культиватор Huter МК-8000/135 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор Huter МК-8000/135

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Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 1
Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 2
Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 3
Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 4
Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 5
Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 6
Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 7
Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 8
Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 9
Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 1
  • Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 2
  • Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 3
  • Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 4
  • Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 5
  • Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 6
  • Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 7
  • Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 8
  • Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 9
  • Культиватор Huter МК-8000/135 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306116
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Размеры в упаковке, см
97х85х57
Вес, кг.
104.6

Описание товара Культиватор Huter МК-8000/135

Сельскохозяйственная машина HUTER MK-8000/135 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. Мотокультиватор укомплектован четырёхтактным двигателем внутреннего сгорания.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором

Отзывы о товаре Культиватор Huter МК-8000/135




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Описание
Сельскохозяйственная машина HUTER MK-8000/135 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. Мотокультиватор укомплектован четырёхтактным двигателем внутреннего сгорания.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор Huter МК-8000/135 - по цене 65200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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