8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5 для накамерных вспышек

Артикул: 231497
Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5 для накамерных вспышек
1 540 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231497
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект насадок
КомплектацияСумка — 1шт., Софтбокс — 1шт., Сотовая насадка — 1шт., Шторка — 1 шт., Цветные рассеиватели для софтбокса (зеленый, фиолетовый, желтый, синий, оранжевый, красный) — 6 шт.
Состояние товарановый
Комплект насадок FGA-K5 — набор светоформирующих насадок. Насадки применяются для изменения свойств и характеристик светового пучка. В комплект входит: софтбокс с серебристой внутренней поверхностью и рассеивающей тканью, размер 15?23 см: применяется для смягчения светового потока и формирования мягких теней, сотовая насадка с ячейками 3 мм, диаметр 100 мм: для получения более жесткого узконаправленного светового потока, шторки четырехстворчатые: служат для ограничения светового пучка, цветные тканевые фильтры (зеленый, желтый, синий, голубой, красный, оранжевый): применяются для создания цветового акцента на объекте съемки или фоне, сумка для транспортировки и хранения комплекта насадок.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5 для накамерных вспышек - по цене 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...