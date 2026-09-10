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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT

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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото 2
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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото 4
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото 5
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото 2
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото 3
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото 4
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото 5
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365853
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х29х25
Вес, кг.
7.7

Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT

Комплект Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT предназначен для организации в студии или на выезде места для съемки с профессиональным освещением и фоном высотой до 2 метров. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27 со светодиодными лампами и несъемными складными софтбоксами, четыре стойки L-4150 (две для установки осветителей и две для установки фона), перекладину LSB-4150, комплект цветных фонов (черный, белый, зеленый) с тремя клипсами CL-4150 и сумку LSB-4150 для хранения и транспортировки комплекта. Комплект позволит создать виртуальную студию с использованием технологии «хромакей» на небольшой площади даже в домашних условиях. Один источник света подсветит экран, состоящий из двух стоек с перекладиной и натянутого комплектного фона. А другой источник света отделит ведущего или актера от фона при помощи направленного светового потока.

Отзывы о товаре Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT предназначен для организации в студии или на выезде места для съемки с профессиональным освещением и фоном высотой до 2 метров. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27 со светодиодными лампами и несъемными складными софтбоксами, четыре стойки L-4150 (две для установки осветителей и две для установки фона), перекладину LSB-4150, комплект цветных фонов (черный, белый, зеленый) с тремя клипсами CL-4150 и сумку LSB-4150 для хранения и транспортировки комплекта. Комплект позволит создать виртуальную студию с использованием технологии «хромакей» на небольшой площади даже в домашних условиях. Один источник света подсветит экран, состоящий из двух стоек с перекладиной и натянутого комплектного фона. А другой источник света отделит ведущего или актера от фона при помощи направленного светового потока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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