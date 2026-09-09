Top.Mail.Ru
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 1
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 2
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект оборудования
Источник питания
USB
  • Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 1
  • Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 2
  • Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231491
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект оборудования
Комплектация
Основание — 1 шт, Штанга с осветителем — 1 шт, Штанга для микрофона — 1 шт, Штанга для смартфона — 1 шт, Адаптер для микрофона — 1 шт, Адаптер для смартфона — 1 шт, Ключ шестигранный — 1 шт, Инструкция по эксплуатации — 1 шт, Гарантийный талон — 1 шт
Источник питания
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки

Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для предназначен для быстрой организации видеосъёмки или трансляции с помощью камеры смартфона. Настольный вариант, используется блогерами, при проведении видеоконференций по скайпу и т. д. Для повышения качества звука можно установить дополнительный микрофон, организовать «правильный» свет с помощью биколорного кольцевого осветителя (биколорный осветитель позволяет добиться естественного цвета лица снимаемого при одновременном использовании ламп накаливания, флюоресцентных ламп, естественного освещения - т. е. источников с разной цветовой температурой). Комплектный бестеневой кольцевой осветитель установлен на гибкую штангу и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости (5 ступеней) и цветовой температуры (7 ступеней). Внешний диаметр осветителя — 90 мм. Внутренний диаметр кольца — 48 мм. Количество светодиодов — 24 шт. Высота штанги 58 см. Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 мм до 73 мм. Смартфон надёжно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера. При помощи цангового зажима адаптер устанавливается на гибкую штангу с шаром (Dшара = 17.5 мм). Высота штанги 38 см. Таким образом, для съёмки камеру смартфона можно установить практически в любом положении. Для записи или трансляции звука, вы можете установить микрофон в комплектный адаптер на гибкой штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8. Высота штанги 38 см. Все три гибких штанги (с осветителем, адаптером для смартфона и с адаптером для микрофона) крепятся на массивном круглом стальном основании с помощью винтов под шестигранный комплектный ключ. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала, которая убережёт, в том числе, стол от возможных царапин. Купить комплект Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки или LIVE трансляции можно посоветовать как блогерам-новичкам, так и профессионалам, которые требовательны к качеству звука и изображения.

Отзывы о товаре Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект оборудования
Комплектация
Основание — 1 шт, Штанга с осветителем — 1 шт, Штанга для микрофона — 1 шт, Штанга для смартфона — 1 шт, Адаптер для микрофона — 1 шт, Адаптер для смартфона — 1 шт, Ключ шестигранный — 1 шт, Инструкция по эксплуатации — 1 шт, Гарантийный талон — 1 шт
Источник питания
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для предназначен для быстрой организации видеосъёмки или трансляции с помощью камеры смартфона. Настольный вариант, используется блогерами, при проведении видеоконференций по скайпу и т. д. Для повышения качества звука можно установить дополнительный микрофон, организовать «правильный» свет с помощью биколорного кольцевого осветителя (биколорный осветитель позволяет добиться естественного цвета лица снимаемого при одновременном использовании ламп накаливания, флюоресцентных ламп, естественного освещения - т. е. источников с разной цветовой температурой). Комплектный бестеневой кольцевой осветитель установлен на гибкую штангу и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости (5 ступеней) и цветовой температуры (7 ступеней). Внешний диаметр осветителя — 90 мм. Внутренний диаметр кольца — 48 мм. Количество светодиодов — 24 шт. Высота штанги 58 см. Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 мм до 73 мм. Смартфон надёжно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера. При помощи цангового зажима адаптер устанавливается на гибкую штангу с шаром (Dшара = 17.5 мм). Высота штанги 38 см. Таким образом, для съёмки камеру смартфона можно установить практически в любом положении. Для записи или трансляции звука, вы можете установить микрофон в комплектный адаптер на гибкой штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8. Высота штанги 38 см. Все три гибких штанги (с осветителем, адаптером для смартфона и с адаптером для микрофона) крепятся на массивном круглом стальном основании с помощью винтов под шестигранный комплектный ключ. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала, которая убережёт, в том числе, стол от возможных царапин. Купить комплект Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки или LIVE трансляции можно посоветовать как блогерам-новичкам, так и профессионалам, которые требовательны к качеству звука и изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...