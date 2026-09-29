Top.Mail.Ru
Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 1
Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 2
Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 3
Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 4
Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 5
Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Мощность вспышки, Дж
0
Цветовая температура
5500К
  • Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 1
  • Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 2
  • Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 3
  • Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 4
  • Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 5
  • Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
4 770 руб.  6 120 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

3 870 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 161 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 231508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit
4 770 руб. -22%
6 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
Фотобокс LFPB-1 (40 х 40 х 40 см): 1 шт., Осветитель LHPAT-15-1: 2шт., Стойка 33,5 — 45 см: 2шт., Сменные фоны в комплекте: Белый, Синий, Черный, Красный
Мощность вспышки, Дж
0
Цветовая температура
5500К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х27
Вес, кг.
2.9

Описание товара Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit

Компактный и мобильный комплект постоянного света Falcon Eyes LFPB-1 kit — это готовое решение для качественной предметной и макросъемки. Набор разработан специально для блогеров, владельцев интернет-магазинов и мастеров ручной работы (Handmade). С его помощью можно легко создавать профессиональные фотографии товаров для каталогов, маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет) и социальных сетей, используя даже обычный смартфон.

Отзывы о товаре Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
Фотобокс LFPB-1 (40 х 40 х 40 см): 1 шт., Осветитель LHPAT-15-1: 2шт., Стойка 33,5 — 45 см: 2шт., Сменные фоны в комплекте: Белый, Синий, Черный, Красный
Мощность вспышки, Дж
0
Цветовая температура
5500К
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и мобильный комплект постоянного света Falcon Eyes LFPB-1 kit — это готовое решение для качественной предметной и макросъемки. Набор разработан специально для блогеров, владельцев интернет-магазинов и мастеров ручной работы (Handmade). С его помощью можно легко создавать профессиональные фотографии товаров для каталогов, маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет) и социальных сетей, используя даже обычный смартфон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - стоимость товара 4770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...