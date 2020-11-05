8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки

Артикул: 231504
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 1
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 2
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 3
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 4
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 1
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 2
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 3
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 4
4 216 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231504
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект студийного оборудования
Цветовая температура5400±200К
Источник питания220 В 50 Гц
КомплектацияФотобокс PBF-50AB (50х50х50 см) - 1 шт, Сменный фон - 4 шт, Осветитель LED (8Вт) - 3 шт, Стойка PSH-55 - 1 шт, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Вес, кг3,4
Состояние товарановый
Комплект PBK-50AB-3LED является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 3 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой. Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3,4 кг. Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной. В комплект входит 4 фона – черный, красный, синий и белый. Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К. Подготовка комплекта к съемке занимает буквально несколько минут, продолжайте снимать в то время, когда другие все еще несут свое оборудование.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4216 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...