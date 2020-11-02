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Мышь Logitech M310 Wireless Mouse Silver-Black

Артикул: 109281
  • Мышь Logitech M310 Wireless Mouse Silver-Black - фото 1
  • Мышь Logitech M310 Wireless Mouse Silver-Black - фото 2
  • Мышь Logitech M310 Wireless Mouse Silver-Black - фото 3
  • Мышь Logitech M310 Wireless Mouse Silver-Black - фото 4
Мышь Logitech M310 Wireless Mouse Silver-Black - фото 1
Мышь Logitech M310 Wireless Mouse Silver-Black - фото 2
Мышь Logitech M310 Wireless Mouse Silver-Black - фото 3
Мышь Logitech M310 Wireless Mouse Silver-Black - фото 4
1 420 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109281
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г99
Время работы, дней540
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм62x39x111
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный/серебро
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединениябеспроводное
Мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse M310 удобна в эксплуатации и привлекает невысокой ценой. С ее помощью можно повысить комфортность рабочей зоны в домашнем или офисном помещении. Эргономичная форма позволяет мышке удобно ложиться в любую руку. Logitech Wireless Mouse M310 черно-серого цвета изготовлена из приятного на ощупь пластика и функционирует в радиусе 10 м. В конструкции мышки – три функциональные кнопки. Лазерный оптический датчик с максимальным разрешением 1000 dpi обладает повышенной чувствительностью и улавливает даже малейшее движение.


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Самовывоз невозможен
Мышь Logitech M310 Wireless Mouse Silver-Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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