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Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный

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Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 1
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 2
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 3
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 4
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 5
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 6
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 7
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 8
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 9
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 10
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 11
Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 1
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 2
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 3
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 4
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 5
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 6
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 7
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 8
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 9
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 10
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 11
  • Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
370 руб.  560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324330
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Габариты (ШxВxД), мм
125 х 68 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
121

Описание товара Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный

Удобная игровая мышь Oklick 396M INSOMNI отличается своей эргономичностью, поэтому даже после нескольких часов работы ваша рука не будет испытывать дискомфорт и перенапряжение. Подсветка девайса выигрышно смотрится вечером — освещает пространство, но не мешает играть и не отвлекает внимание. Для подключения устройства через порт USB не требуется дополнительной установки или настройки системы. Небольшой вес девайса обеспечивает максимальный контроль всех движений курсора, а наличие дополнительных кнопок позволяет настроить разнообразные комбинации клавиш непосредственно на мыши.Модель, оснащенная проводным соединением, имеет симметричную форму и подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее универсальным устройством. Трудно представить современного пользователя компьютера без такого аксессуара, ведь с ним удобнее работать и играть в компьютерные игры.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Габариты (ШxВxД), мм
125 х 68 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Удобная игровая мышь Oklick 396M INSOMNI отличается своей эргономичностью, поэтому даже после нескольких часов работы ваша рука не будет испытывать дискомфорт и перенапряжение. Подсветка девайса выигрышно смотрится вечером — освещает пространство, но не мешает играть и не отвлекает внимание. Для подключения устройства через порт USB не требуется дополнительной установки или настройки системы. Небольшой вес девайса обеспечивает максимальный контроль всех движений курсора, а наличие дополнительных кнопок позволяет настроить разнообразные комбинации клавиш непосредственно на мыши.Модель, оснащенная проводным соединением, имеет симметричную форму и подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее универсальным устройством. Трудно представить современного пользователя компьютера без такого аксессуара, ведь с ним удобнее работать и играть в компьютерные игры.


Теги товара: Для левшей
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