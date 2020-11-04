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Пила дисковая Диолд ДП-2,0-200

Артикул: 93361
  • Пила дисковая Диолд ДП-2,0-200 - фото 1
  • Пила дисковая Диолд ДП-2,0-200 - фото 2
Пила дисковая Диолд ДП-2,0-200 - фото 1
Пила дисковая Диолд ДП-2,0-200 - фото 2
7 110 руб. 
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+ 149 КэтКоинов
Артикул: 93361
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендДиолд
Тип товараПила дисковая
Глубина пропила65 мм 
Диаметр диска200 мм 
Диаметр посадочного отверстия32 мм 
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность2000 Вт 
Скорость вращения6000 об/мин 
В кейсенет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см28
Ширина, см35
Высота, см22
Вес, кг6.5
Дисковая пила, мощность 2000 Вт, диаметр диска 200 мм, вес 6.5 кг


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Пила дисковая Диолд ДП-2,0-200 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7110 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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