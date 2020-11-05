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Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000

Артикул: 230625
  • Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000 - фото 1
  • Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000 - фото 2
Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000 - фото 1
Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000 - фото 2
6 890 руб. 

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6 370 руб. 

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Артикул: 230625
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараПила
Аккумулятор в комплектенет
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Скорость вращения5500 об/мин
Лазерный маркернет
Конструкцияручная
Мощность2000 Вт
Диаметр диска210 мм
Глубина пропила75 мм
Подключение пылесосаесть
Угол наклона45 град.
Тормоз двигателяда
Типдисковая
Состояние товарановый
Плавный пускесть
Плавная регулировка скоростинет
Питаниеот сети
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Зарядное устройство в комплектенет
Электронная защита от перегрузокнет
Длина, см56
Ширина, см15
Высота, см38
Вес, кг5.2
Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000 - ручной электроинструмент для прямолинейного распила дерева, а при использовании специальных пильных дисков можно качественно и быстро раскраивать плотные листовые материалы (ламинат, бакелитовую или обычную фанеру), цветные металлы, пластик.


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Самовывоз невозможен
Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6890 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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