Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-18Li-125 (2*3,0 Ач + ЗУ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Скорость вращения
5700 об/мин
Питание
аккумулятор
Емкость аккумулятора
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711335
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Характеристики
Бренд
Модель
BHK-18Li-125
Уровень шума
85
Комплектация
пила, батарея аккумуляторная, зарядное усройство, пильный диск, параллельная направляющая, ключ для смены диска, упаковка
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
125
Количество скоростей работы
3
Скорость вращения
5700 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
30
Угол наклона
45
Питание
аккумулятор
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
3000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
18.5
Высота, см
40.2
Длина, м
16.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х16
Вес, кг.
2.5
Описание товара Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-18Li-125 (2*3,0 Ач + ЗУ)
Циркулярная аккумуляторная пила BORT BHK-18Li-125 – это надежный и мощный инструмент, который станет отличным дополнением к вашему арсеналу. Благодаря современным технологиям и универсальным характеристикам, она легко справится с любой задачей по пилению.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Модель
BHK-18Li-125
Уровень шума
85
Комплектация
пила, батарея аккумуляторная, зарядное усройство, пильный диск, параллельная направляющая, ключ для смены диска, упаковка
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
125
Количество скоростей работы
3
Скорость вращения
5700 об/мин
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
30
Угол наклона
45
Питание
аккумулятор
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
3000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
18.5
Высота, см
40.2
Длина, м
16.8
Страна производитель
Китай
Циркулярная аккумуляторная пила BORT BHK-18Li-125 – это надежный и мощный инструмент, который станет отличным дополнением к вашему арсеналу. Благодаря современным технологиям и универсальным характеристикам, она легко справится с любой задачей по пилению.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Качество сборки не очень . Аккумулятор нужен хороший, китайские простые аккумы которые присылают вместе с различным инструментом, аля макита, не потянут.
Достоинства:
Комментарий:
Фирма bort есть bort беру уже не первый инструмент и ни один не подвёл. Берите не сомневаетесь.
Достоинства:
Комментарий:
Пилит доску 40 мм. Удобно пилить одной рукой, лёгкая.
Достоинства:
Комментарий:
болт фиксирующий диск корявый какой то .Пилит хорошо на 6а батарее.рез чистый.дополняю уже поработал ей даже 40 доску пилит вдоль спокойно
Достоинства:
Комментарий:
заказал себе борт циркулярку 125мм., а отцу в деревню шварц.думаю ему и такая сойдёт. в городе попробовал обе, резал старые доски на дрова. борт сдох через 15 минут, а шварц так и не уговорил. дрова кончились. не советую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила очень удобная я покупал без батареи и без зарядки, докупил всё отдельно. Пилит отлично мощности хватает. Сборка качественная, кнопка защиты от случайного пуска как для левой руки так и для правой. В общем товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро на вид сделан качественно.Акомулятор подошёл от Sturm на 6А работает хорошо на трёх режимах опробовал.В деле поверю только весной.
Достоинства:
Комментарий:
В целом очень остался доволен этой пилой! Компактная, маневренная, регулировка по глубине и по углу. Подходят акб типа Макита- пробовал оригинал и китай, все работает! Для мелких работ прям огонь! Огромный плюс что мотор справа и при работе видно рез и как идет диск! У меня большая циркулярка Макита, у нек так же, но 99% циркулярок мотор находится слева, что для меня крайне не удобно! Также на пиле есть три режима мощности и индикатор акб! Покупал в дополнение к имеющийся большой пиле Макита для мелких работ! Минусы/нюансы: диск из комплекта ущербный, фанеру рвет, жидковатое крепление кожуха, которое никак не исправить! Подводя итог могу смело рекомендовать эту циркулярку к покупке! Подписывайся на мой профиль- я оставляю только честные и полезные отзывы с фото!
Достоинства:
Комментарий:
качество сборки на 4, есть зазоры между половина корпуса и пришел с неровно стоящей подошвой, лучше бы взял точно такую же китайскую ноунейм на 1000 дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Исполнение хорошее, мощность двигателя достаточная!
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги хороший инструмент. Для домашнего использования то, что нужно. Есть незначительный люфт защиты, но для меня пока это не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество-производитель. Качественная сборка и красивый внешний вид. Все характеристики честные и цена. Отсутствие плавного запуска, подсветки и лазера это минус, но об этом указано в характеристиках. Фонарик и разметка карандашом в помощь.
Достоинства:
Комментарий:
качество товара , всё работает ,есть в использовании электро инструмент этого производителя зарекомендовал себя, взял для работы и для удобства аккумуляторную пилу думаю себя оправдает, так попробовал пилит отлично ,по пользуюсь дополню как себя ведут акб ну и сама пила! в целом рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришла пила в разорванной упаковке, со сломанным зубом на пильном диске. В остальном всё устроило. Пилит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, в руке лежит удобно. Регулировка скоростей. Все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
изменил отзыв, в сервисе ребята поправили. пилит отлично....
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука! Пилит как по маслу! Мужу очень понравилась, остался доволен! Спасибо!
Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-18Li-125 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-18Li-125 (2*3,0 Ач + ЗУ)
Достоинства:
Комментарий:
Качество сборки не очень . Аккумулятор нужен хороший, китайские простые аккумы которые присылают вместе с различным инструментом, аля макита, не потянут.
Достоинства:
Комментарий:
Фирма bort есть bort беру уже не первый инструмент и ни один не подвёл. Берите не сомневаетесь.
Достоинства:
Комментарий:
Пилит доску 40 мм. Удобно пилить одной рукой, лёгкая.
Достоинства:
Комментарий:
болт фиксирующий диск корявый какой то .Пилит хорошо на 6а батарее.рез чистый.дополняю уже поработал ей даже 40 доску пилит вдоль спокойно
Достоинства:
Комментарий:
заказал себе борт циркулярку 125мм., а отцу в деревню шварц.думаю ему и такая сойдёт. в городе попробовал обе, резал старые доски на дрова. борт сдох через 15 минут, а шварц так и не уговорил. дрова кончились. не советую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила очень удобная я покупал без батареи и без зарядки, докупил всё отдельно. Пилит отлично мощности хватает. Сборка качественная, кнопка защиты от случайного пуска как для левой руки так и для правой. В общем товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро на вид сделан качественно.Акомулятор подошёл от Sturm на 6А работает хорошо на трёх режимах опробовал.В деле поверю только весной.
Достоинства:
Комментарий:
В целом очень остался доволен этой пилой! Компактная, маневренная, регулировка по глубине и по углу. Подходят акб типа Макита- пробовал оригинал и китай, все работает! Для мелких работ прям огонь! Огромный плюс что мотор справа и при работе видно рез и как идет диск! У меня большая циркулярка Макита, у нек так же, но 99% циркулярок мотор находится слева, что для меня крайне не удобно! Также на пиле есть три режима мощности и индикатор акб! Покупал в дополнение к имеющийся большой пиле Макита для мелких работ! Минусы/нюансы: диск из комплекта ущербный, фанеру рвет, жидковатое крепление кожуха, которое никак не исправить! Подводя итог могу смело рекомендовать эту циркулярку к покупке! Подписывайся на мой профиль- я оставляю только честные и полезные отзывы с фото!
Достоинства:
Комментарий:
качество сборки на 4, есть зазоры между половина корпуса и пришел с неровно стоящей подошвой, лучше бы взял точно такую же китайскую ноунейм на 1000 дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Исполнение хорошее, мощность двигателя достаточная!
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги хороший инструмент. Для домашнего использования то, что нужно. Есть незначительный люфт защиты, но для меня пока это не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество-производитель. Качественная сборка и красивый внешний вид. Все характеристики честные и цена. Отсутствие плавного запуска, подсветки и лазера это минус, но об этом указано в характеристиках. Фонарик и разметка карандашом в помощь.
Достоинства:
Комментарий:
качество товара , всё работает ,есть в использовании электро инструмент этого производителя зарекомендовал себя, взял для работы и для удобства аккумуляторную пилу думаю себя оправдает, так попробовал пилит отлично ,по пользуюсь дополню как себя ведут акб ну и сама пила! в целом рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришла пила в разорванной упаковке, со сломанным зубом на пильном диске. В остальном всё устроило. Пилит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, в руке лежит удобно. Регулировка скоростей. Все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
изменил отзыв, в сервисе ребята поправили. пилит отлично....
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука! Пилит как по маслу! Мужу очень понравилась, остался доволен! Спасибо!